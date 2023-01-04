Тюменский диетолог рассказала, как избежать проблем после обильного застолья

По словам специалиста, исключение из рациона названных выше продуктов не только поможет сохранить стройную фигуру, но и позволит избежать многих проблем с пищеварением, предотвратить вялое состояние и головную боль, которые часто появляются из-за переизбытка пищи.
«Реакция организма на обилие еды не заставит себя ждать: вздутие живота, изжога, обострение хронических заболеваний пищеварительной системы, диарея», — отмечает Анна Верхоланцева.
Врач-диетолог напоминает, что в праздники важнее не накрыть богатый стол, заставленный разнообразными угощениями, а получить радость от общения с семьёй и друзьями.
Ранее «Наш город» писал, что в новогодние дни люди привыкают к тяжёлой пище, и это становится одной из причин повышенного аппетита.