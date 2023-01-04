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Тюменский диетолог рассказала, как избежать проблем после обильного застолья

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI

Врач-диетолог порекомендовала тюменцам не переедать в новогодние праздники

Убрать из меню соления, сладкую газировку, соки в пакетах с высоким содержанием сахара, острый соус, калорийный майонез, шпроты, масленые торты и пирожные — такие советы дала врач-диетолог Анна Верхоланцева, сообщается в telegram-канале областного Здравоохранения.

По словам специалиста, исключение из рациона названных выше продуктов не только поможет сохранить стройную фигуру, но и позволит избежать многих проблем с пищеварением, предотвратить вялое состояние и головную боль, которые часто появляются из-за переизбытка пищи.

«Реакция организма на обилие еды не заставит себя ждать: вздутие живота, изжога, обострение хронических заболеваний пищеварительной системы, диарея», — отмечает Анна Верхоланцева.

Врач-диетолог напоминает, что в праздники важнее не накрыть богатый стол, заставленный разнообразными угощениями, а получить радость от общения с семьёй и друзьями.

Ранее «Наш город» писал, что в новогодние дни люди привыкают к тяжёлой пище, и это становится одной из причин повышенного аппетита.

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#Елена Чебоксарова#Застолье#Торжество#Рацион#Меню#Правильное питание#Врач-диетолог
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