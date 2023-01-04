Тюменская больница закупила два аппарата УЗИ и маммограф

Оба аппарата УЗИ современные, экспертного класса, один из них портативный. Благодаря этому врачи смогут выезжать на дом к маломобильным гражданам и делать УЗИ в комфортной для пациентов обстановке.
«Наши доктора уже выезжают на дом к тюменцам для проведения обследований два раза в неделю», — уточнила Осанна Курдоглян, заведующая филиалом Боровской участковой больницы.
Пять датчиков аппаратов УЗИ позволяют медикам проводить исследования в области гинекологии, кардиологии, урологии, неонатологии и других сферах. Кроме того, с помощью нового оборудования можно выявлять онкозаболевания, используя эластосонографию.
А благодаря новому маммографу боровчанам и другим жителям района не придется ездить в Тюмень на обследования. Сейчас маммограф проходит лицензирование и установку. Эта важная процедура стала доступнее.
Изменения в лучшую сторону замечают и пациенты Боровской больницы. Они подчеркнули, что грамотные специалисты и новое оборудование делают сельскую медицину более эффективной и доступной.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что для областной больницы № 4 в Ишиме приобрели 46 новых автомобилей марок «Лада Ларгус» и «Нива». На новом транспорте перевозят сотрудников и доставляют в лабораторию биоматериалы из отдаленных населенных пунктов.