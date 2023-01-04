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Тюменская больница закупила два аппарата УЗИ и маммограф

Сегодня, 14:36
Фото: Правительство Тюменской области

В тюменской больнице появилось новое медицинское оборудование

Оборудование для УЗИ и маммографии появилось в больнице поселка Боровский в Тюменском районе. Его закупили в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.
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Тюмень

Оба аппарата УЗИ современные, экспертного класса, один из них портативный. Благодаря этому врачи смогут выезжать на дом к маломобильным гражданам и делать УЗИ в комфортной для пациентов обстановке.

«Наши доктора уже выезжают на дом к тюменцам для проведения обследований два раза в неделю», — уточнила Осанна Курдоглян, заведующая филиалом Боровской участковой больницы.

Пять датчиков аппаратов УЗИ позволяют медикам проводить исследования в области гинекологии, кардиологии, урологии, неонатологии и других сферах. Кроме того, с помощью нового оборудования можно выявлять онкозаболевания, используя эластосонографию.

А благодаря новому маммографу боровчанам и другим жителям района не придется ездить в Тюмень на обследования. Сейчас маммограф проходит лицензирование и установку. Эта важная процедура стала доступнее.

Изменения в лучшую сторону замечают и пациенты Боровской больницы. Они подчеркнули, что грамотные специалисты и новое оборудование делают сельскую медицину более эффективной и доступной. 

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#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Оборудование#Обследования#Врач
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