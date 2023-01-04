Тюменка считает, что лучший новогодний подарок для больных детей — это катетеры

Ранее «Наш город» писал, что от пациентов поступают жалобы на детский стационар ОКБ № 2. По словам тюменцев, там нет ни нормальных подушек, ни достаточного количества ингаляторов. А на состояние инфекционной больницы жаловалась даже мисс «Улыбка Вселенной» Елена Станиславская.