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Тюменка считает, что лучший новогодний подарок для больных детей — это катетеры

Сегодня, 15:56
Фото: 1MI

Пациентка тюменской больницы уверена, что медучреждению не хватает катетеров

В паблике «ЧС Тюмень» разместили пост местной жительницы. Женщина рассказала, что в настоящее время находится вместе с ребёнком в педиатрическом отделении второй городской на Мельникайте, 75, и недовольна медицинским обслуживанием.
«Что происходит с нашей медициной, если в отделении, где тяжело болеют малыши, нет катетеров для забора крови. Кровь из вены у крошек берут огромными толстыми иглами. В этом отделении лучший подарок для деток сейчас — это катетеры. Если кто-то туда едет, берите с собой», — возмутилась подписчица.

Под постом появились разные ответы, но немногие разделили её недовольство.

«Я бы попросила мужа в аптеке купить и привезти для нашего же ребёнка…
А по существу вопроса, возможно, не было ещё поставок, год только начался. С Китаем вроде ещё дружим, поэтому скоро закупят», — написала в комментариях другая местная жительница.

Ещё одна подписчица не увидела повода для жалоб.

«Вообще-то большие иглы размером 21G  и предназначены для забора крови из вены как у взрослых, так и грудничков от одного дня. Если использовать иглу меньшего диаметра, то могут быть повреждены эритроциты», — ответила она.

Ранее «Наш город» писал, что от пациентов поступают жалобы на детский стационар ОКБ № 2. По словам тюменцев, там нет ни нормальных подушек, ни достаточного количества ингаляторов. А на состояние инфекционной больницы жаловалась даже мисс «Улыбка Вселенной» Елена Станиславская.

В тюменских больницах не хватает ингаляторов
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#Елена Чебоксарова#Больница#Катетер#Пациенты#Больные#Кровь#Врач
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