Тюменка считает, что лучший новогодний подарок для больных детей — это катетеры

«Что происходит с нашей медициной, если в отделении, где тяжело болеют малыши, нет катетеров для забора крови. Кровь из вены у крошек берут огромными толстыми иглами. В этом отделении лучший подарок для деток сейчас — это катетеры. Если кто-то туда едет, берите с собой», — возмутилась подписчица.
Под постом появились разные ответы, но немногие разделили её недовольство.
«Я бы попросила мужа в аптеке купить и привезти для нашего же ребёнка…
А по существу вопроса, возможно, не было ещё поставок, год только начался. С Китаем вроде ещё дружим, поэтому скоро закупят», — написала в комментариях другая местная жительница.
Ещё одна подписчица не увидела повода для жалоб.
«Вообще-то большие иглы размером 21G и предназначены для забора крови из вены как у взрослых, так и грудничков от одного дня. Если использовать иглу меньшего диаметра, то могут быть повреждены эритроциты», — ответила она.
Ранее «Наш город» писал, что от пациентов поступают жалобы на детский стационар ОКБ № 2. По словам тюменцев, там нет ни нормальных подушек, ни достаточного количества ингаляторов. А на состояние инфекционной больницы жаловалась даже мисс «Улыбка Вселенной» Елена Станиславская.