С тюменских улиц за сутки вывезли почти 30 тысяч кубометров снега

По его словам, на борьбу с последствиями непогоды вышли порядка сотни единиц техники. Особое внимание было уделено путепроводам, центральным улицам, очистке остановочных комплексов, пешеходных дорожек.
По прогнозам синоптиков, 4 января в Тюмени ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха до -19 -21. В четверг и пятницу осадки не прекратятся. Температура воздуха в эти дни составит -20 -22 в дневные часы, -23 -25 в темное время суток.
Ранее "Наш Город" писал, что жители Тюмени жаловались на плохую уборку городских улиц от снега и снежные сугробы во дворах дома.