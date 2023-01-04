С тюменских улиц за сутки вывезли почти 30 тысяч кубометров снега

По прогнозам синоптиков, 4 января в Тюмени ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха до -19 -21. В четверг и пятницу осадки не прекратятся. Температура воздуха в эти дни составит -20 -22 в дневные часы, -23 -25 в темное время суток.