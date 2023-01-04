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С тюменских улиц за сутки вывезли почти 30 тысяч кубометров снега

Сегодня, 05:20
Фото: Руслан Кухарук

Из Тюмени за сутки вывезли почти 30 тысяч кубометров снега

Около 30 тысяч кубометров снега вывезли за минувшие сутки с тюменских улиц дорожные службы. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации города Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень
Видео: Руслан Кухарук

По его словам, на борьбу с последствиями непогоды вышли порядка сотни единиц техники. Особое внимание было уделено путепроводам, центральным улицам, очистке остановочных комплексов, пешеходных дорожек.

По прогнозам синоптиков, 4 января в Тюмени ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха до -19 -21. В четверг и пятницу осадки не прекратятся. Температура воздуха в эти дни составит -20 -22 в дневные часы, -23 -25 в темное время суток.

Ранее "Наш Город" писал, что жители Тюмени жаловались на плохую уборку городских улиц от снега и снежные сугробы во дворах дома.

В Тюмени более 500 рабочих вышли на уборку снега
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Дороги#Тюмень#Уборка снега#Снег#Тюменская область#Видео
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