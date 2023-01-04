Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации

Согласно указу «О дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции», такая же денежная сумма будет перечислена родным военного и в случае его смерти в течение года с момента увольнения со службы, если она наступила вследствие полученных во время СВО травм.