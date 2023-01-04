Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации

Согласно указу «О дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции», такая же денежная сумма будет перечислена родным военного и в случае его смерти в течение года с момента увольнения со службы, если она наступила вследствие полученных во время СВО травм.
Военнослужащие и лица, имеющие специальные звания полиции, проходящие (проходившие) военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и получившие травмы, контузию при выполнении боевых задач могут претендовать на выплату в размере трех миллионов рублей.
При этом в документе указано, что получение данных денежных средств не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении иных мер социальной поддержки.
Также указе сказано, что в выслугу лет при назначении пенсий, сотрудникам Росгвардии и полиции, принимающим участие в СВО, один день службы будет засчитываться за два.
«Один день выполнения задач за два дня. Время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья при выполнении задач из расчета один месяц военной службы за два месяца», — сказано в документе.
Указ вступил в силу с 31 декабря 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области в зону СВО был отправлен спецбатальон «Росомаха». Сегодня и завтра с железнодорожного вокзала отправятся бойцы двух дивизионов из Прикамья, ранее проходившие подготовку в тюменском учебном центре.