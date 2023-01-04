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Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI

Путин подписал указ о выплатах участникам СВО 3-х и 5-ти миллионов рублей

Выплаты семьям погибших участников специальной военной операции на Украине увеличат до пяти миллионов рублей в 2023 году. Соответствующая мера закреплена в опубликованном на интернет-портале правовой информации указе президента РФ.
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Тюмень

Согласно указу «О дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции», такая же денежная сумма будет перечислена родным военного и в случае его смерти в течение года с момента увольнения со службы, если она наступила вследствие полученных во время СВО травм.

Военнослужащие и лица, имеющие специальные звания полиции, проходящие (проходившие) военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и получившие травмы, контузию при выполнении боевых задач могут претендовать на выплату в размере трех миллионов рублей.

При этом в документе указано, что получение данных денежных средств не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении иных мер социальной поддержки.

Также указе сказано, что в выслугу лет при назначении пенсий, сотрудникам Росгвардии и полиции, принимающим участие в СВО, один день службы будет засчитываться за два.

«Один день выполнения задач за два дня. Время непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья при выполнении задач из расчета один месяц военной службы за два месяца», — сказано в документе.

Указ вступил в силу с 31 декабря 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области в зону СВО был отправлен спецбатальон «Росомаха». Сегодня и завтра с железнодорожного вокзала отправятся бойцы двух дивизионов из Прикамья, ранее проходившие подготовку в тюменском учебном центре.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Военные#Военные травмы#Выплаты#Указы президента
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