«Поехал за лотком для котенка»: полиция поймала пьяного тюменца, лишенного прав

Мужчина предпринял попытку даже сбежать от полицейских после того как узнал, что теперь ему грозит уголовная ответственность. Однако она закончилась неудачей, наручниками и штрафом в размере двух тысяч рублей за невыполнение законного требования сотрудников полиции.