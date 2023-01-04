«Поехал за лотком для котенка»: полиция поймала пьяного тюменца, лишенного прав

39-летнего автовладельца, лишенного прав в мае 2022 года за пьяное вождение, сотрудники ДПС задержали в поселке Винзили. Как выяснилось, сесть в состоянии алкогольного опьянения его вынудило «неотложное дело» — надо было срочно забрать у друга лоток для котенка, которого он приобрел в новогоднюю ночь.
Мужчина предпринял попытку даже сбежать от полицейских после того как узнал, что теперь ему грозит уголовная ответственность. Однако она закончилась неудачей, наручниками и штрафом в размере двух тысяч рублей за невыполнение законного требования сотрудников полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Бердюжском районе. Здесь разбилась семья — погибла 38-летняя мама двоих детей, ее муж, водитель легкового автомобиля, и двое сыновей получили травмы.