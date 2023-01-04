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Очередной эшелон мобилизованных отправили из Тюмени на спецоперацию

Сегодня, 11:59
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Очередной эшелон мобилизованных отправили из Тюмени на СВО

Эшелон мобилизованных жителей Прикамья, прошедших трехмесячную подготовку в учебном центре Тюмени, проводили сегодня с железнодорожного вокзала. Участие в торжественной церемонии приняли официальные лица.
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Тюмень

«Прошло три месяца с начала вашей подготовки. Вы подтвердили многие навыки. Будьте всегда дружны. Солдатская дружба ценится тем, что каждый готов подставить плечо друг другу. Уверен, что те задачи, которые будут поставлены, вы выполните с честью», — отметил замначальника ТВВИКУ, полковник Владимир Бузин.

В свою очередь и. о. председателя Комитета по делам национальностей Роман Малыгин выразил уверенность в том, что бойцы с честью выполнят поставленные перед ними задачи.

Ранее «Наш Город» писал, что в российских кинотеатрах будут показывать документальные фильмы о специальной военной операции на Украине. Министерству культуры уже поручено подготовить соответствующие предложения для киносетей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Тюменская область
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