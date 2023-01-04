Очередной эшелон мобилизованных отправили из Тюмени на спецоперацию

«Прошло три месяца с начала вашей подготовки. Вы подтвердили многие навыки. Будьте всегда дружны. Солдатская дружба ценится тем, что каждый готов подставить плечо друг другу. Уверен, что те задачи, которые будут поставлены, вы выполните с честью», — отметил замначальника ТВВИКУ, полковник Владимир Бузин.
В свою очередь и. о. председателя Комитета по делам национальностей Роман Малыгин выразил уверенность в том, что бойцы с честью выполнят поставленные перед ними задачи.
Ранее «Наш Город» писал, что в российских кинотеатрах будут показывать документальные фильмы о специальной военной операции на Украине. Министерству культуры уже поручено подготовить соответствующие предложения для киносетей.