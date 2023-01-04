На тюменской трассе в ДТП разбилась семья. Есть погибшие

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora при обгоне большегруза не справился с управлением и вылетел в кювет. Машине перевернулась на крышу.
В результате ДТП погибла 37-летняя супруга водителя легкового автомобиля. Травмы получили двое детей 4-х и 9-ти лет и 38-летний водитель Lada. В настоящее время они находятся в больнице.
Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы потребовали установить светофор на перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Пошибякина. По словам горожан на данном участке автомобильной дороги аварии происходят каждую неделю.