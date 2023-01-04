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На тюменской трассе в ДТП разбилась семья. Есть погибшие

Сегодня, 08:48
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе в Бердюжском районе погибла мать двоих детей. Видео

Один человек погиб, трое получили травмы в жестком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на 522-м километре федеральной трассы Курган — Челябинск — Омск — Новосибирск.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora при обгоне большегруза не справился с управлением и вылетел в кювет. Машине перевернулась на крышу.

В результате ДТП погибла 37-летняя супруга водителя легкового автомобиля. Травмы получили двое детей 4-х и 9-ти лет и 38-летний водитель Lada. В настоящее время они находятся в больнице.

Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы потребовали установить светофор на перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Пошибякина. По словам горожан на данном участке автомобильной дороги аварии происходят каждую неделю.

«Аварии еженедельно»: тюменцы требуют установить светофор на опасном перекрестке
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Видео
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