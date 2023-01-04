nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы. Холода продержатся до Крещения

Сегодня, 07:31
Фото: 1MI

Январь в Тюмени будет морозным и снежным

30-градусные морозы придут на тюменскую землю в рождественскую ночь. По данным метеорологов Гидрометцентра России, 7 января в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -30 вечернее время суток.
Сюжет
Тюмень

8 и 9 января днем столбики термометров покажут -24 -26, в ночные часы -29 -30. 10 января во вторник ожидается переменная облачность и -18 -31.

По информации синоптиков Гисметео, морозная погода продержится в Тюмени до Крещения – потеплеет в областной столице лишь 20 января.  С 11 по 19 января включительно в дневные часы температура воздуха составит -16 -22, в темное время суток -24 -28. Практически во все дни будет идти снег.

Начиная с 20 января и до конца месяца в Тюменской области установится относительно теплая погода. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже -12 -14, в дневные часы ниже -8 -12.

С тюменских улиц за сутки вывезли почти 30 тысяч кубометров снега
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58