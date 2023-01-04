На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы. Холода продержатся до Крещения

По информации синоптиков Гисметео, морозная погода продержится в Тюмени до Крещения – потеплеет в областной столице лишь 20 января. С 11 по 19 января включительно в дневные часы температура воздуха составит -16 -22, в темное время суток -24 -28. Практически во все дни будет идти снег.