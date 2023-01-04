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Легковушка врезалась в грузовик на трассе Тюмень — Омск

Сегодня, 14:59
Фото: 1MI

ДТП с пострадавшим произошло на трассе Тюмень — Омск

Авария произошла сегодня днем в Любинском районе Омской области, на 563 км автодороги. Легковой автомобиль ехал со стороны Тюмени. Один человек обратился за медпомощью, сообщили в МВД по Омской области.
Сюжет
ДТП

Автомобиль «Рено» двигался по автодороге Тюмень — Омск, когда выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автомобилем «Ман». За рулем находился 40-летний мужчина. В результате ДТП он обратился за медицинской помощью.

Авария попала на запись видеорегистратора автомобиля, который следовал за легковушкой. 

Видео: Управление МВД России по Омской области

Комментаторы в соцсетях считают, что «Рено» попал в наледь, из-за чего машину «понесло». Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области каждое третье ДТП в 2022 году происходило из-за несоблюдения скоростного режима или непогоды, а каждый седьмой погибший в ДТП умер в авариях с выездом на встречную полосу. 

#Анна Доронина#ДТП#Омск#Первая медицинская помощь#Дороги#Видео
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