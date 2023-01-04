Легковушка врезалась в грузовик на трассе Тюмень — Омск

Автомобиль «Рено» двигался по автодороге Тюмень — Омск, когда выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автомобилем «Ман». За рулем находился 40-летний мужчина. В результате ДТП он обратился за медицинской помощью.
Авария попала на запись видеорегистратора автомобиля, который следовал за легковушкой.
Комментаторы в соцсетях считают, что «Рено» попал в наледь, из-за чего машину «понесло». Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области каждое третье ДТП в 2022 году происходило из-за несоблюдения скоростного режима или непогоды, а каждый седьмой погибший в ДТП умер в авариях с выездом на встречную полосу.