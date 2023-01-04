Каждый седьмой погибший в ДТП в Тюменской области умер из-за выезда на «встречку»

Из-за одного из указанных нарушений сегодня на тюменской трассе погибла 37-летняя женщина. Предварительно, водитель «Лады», муж погибшей, совершал обгон большегруза, но не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Мужчина получил травмы, пострадали и два мальчика 4-х и 9-ти лет.