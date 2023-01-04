Каждый седьмой погибший в ДТП в Тюменской области умер из-за выезда на «встречку»

«Каждое третье ДТП в регионе происходило из-за несоблюдения скоростного режима или несоответствия скорости дорожным и погодным условиям. Каждый седьмой погибший в ДТП лишился жизни в авариях с выездом на встречную полосу», — пояснили в ведомстве.
Также в ТОП-3 самых опасных нарушений попало нарушение правил обгона. Именно по этим трем причинам в 2022 году случались самые страшные аварии на дорогах.
К счастью, количество этих нарушений ПДД и произошедших из-за них аварий в Тюменской области уменьшается. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобилистов и проводят разъяснительную работу, убеждая не нарушать правила дорожного движения.
Из-за одного из указанных нарушений сегодня на тюменской трассе погибла 37-летняя женщина. Предварительно, водитель «Лады», муж погибшей, совершал обгон большегруза, но не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Мужчина получил травмы, пострадали и два мальчика 4-х и 9-ти лет.