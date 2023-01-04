Из-за снегопада отменены междугородние автобусы из Тюмени в Курганскую область

По данным Госавтоинспекции, из-за снегопада и ветра с порывами до 17 метров в секунду на трассах значительно снижена видимость. Местами наблюдаются гололедные явления.
Полицейские осуществляют контроль состояния проезжей части зауральских дорог. Дорожно-эксплуатационные организации принимают меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии дорог. О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее «Наш Город» писал, что снегопады на территории Тюменской области продолжатся до конца недели. Сегодня в Тюмени ожидается понижение температуры воздуха до -20.