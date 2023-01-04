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Из-за снегопада отменены междугородние автобусы из Тюмени в Курганскую область

Сегодня, 04:18
Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану

Из Тюмени в Курганскую область отменены междугородние автобусы из-за снегопада

Из Тюмени в Курганскую область перестанут ездить автобусы. На движение междугороднего пассажирского транспорта введено временно ограничение в связи с ухудшением погодных условий.
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Тюмень

По данным Госавтоинспекции, из-за снегопада и ветра с порывами до 17 метров в секунду на трассах значительно снижена видимость. Местами наблюдаются гололедные явления.

Полицейские осуществляют контроль состояния проезжей части зауральских дорог. Дорожно-эксплуатационные организации принимают меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии дорог. О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Ранее «Наш Город» писал, что снегопады на территории Тюменской области продолжатся до конца недели. Сегодня в Тюмени ожидается понижение температуры воздуха до -20.

В Тюмени морозная погода сохранится до конца недели
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Тюмень#Тюменская область
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