«Холодно как на улице»: тюменцы замерзают в общественном транспорте

Ранее «Наш город» писал, что тюменская пассажирка жаловалась в социальных сетях на автобус № 16, который, по её словам, абсолютно не отапливается. Также среди распространённых претензий к городскому транспорту следует назвать то, что он редко ходит и часто переполнен.