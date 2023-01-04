«Холодно как на улице»: тюменцы замерзают в общественном транспорте

«Маршрут № 2. Невозможно находиться в салоне автобуса, холодно как на улице! Пожалейте кондуктора!!!» — написал тюменец.
Однако подобная проблема была обнаружена не только у автобуса № 2. В комментариях подписчики пожаловались также на другие маршруты.
«О, такой же автобус № 8, ехала 1 января на нём, дубак был, весь народ собрался в конце автобуса, там специально двери не открывали, чтобы не выветрилось то, что печкой возле кондуктора нагрелось. Кондуктор, бедная женщина, одета была как капуста, чтобы не замёрзнуть», — ответила одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская пассажирка жаловалась в социальных сетях на автобус № 16, который, по её словам, абсолютно не отапливается. Также среди распространённых претензий к городскому транспорту следует назвать то, что он редко ходит и часто переполнен.
Напомним, что с 1 января на 1 рубль повысилась стоимость билета за проезд в автобусах и маршрутках.