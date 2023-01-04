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Движение автобусов из Тюменской области в Курганскую частично возобновили

Сегодня, 08:09
Фото: ГИБДД

Автобусное движение из Тюменской области в Курганскую частично возобновили

В Курганской области сняли ограничения, введенные накануне вечером для автобусов, на трассах до Екатеринбурга и Тюмени.
Сюжет
Тюмень

По данным ГИБДД, движение возобновлено на двух автомобильных дорогах федерального значения: подъезд к Тюмени  и Екатеринбург - Шадринск – Курган. Также открыто движение на автомобильной дороге Шадринск -Ялуторовск.

Продолжает действовать запрет на проезд пассажирского транспорта на федеральных трассах «Иртыш» и подъезд к Ишиму, а также на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за ухудшения погодных условия на трассах в Курганской области были введены ограничения для автобусов. В регионе установилась снежная ветреная погода, на дорогах были зафиксированы гололедные явления.

С тюменских улиц за сутки вывезли почти 30 тысяч кубометров снега
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Тюмень#Тюменская область
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