Движение автобусов из Тюменской области в Курганскую частично возобновили

По данным ГИБДД, движение возобновлено на двух автомобильных дорогах федерального значения: подъезд к Тюмени и Екатеринбург - Шадринск – Курган. Также открыто движение на автомобильной дороге Шадринск -Ялуторовск.
Продолжает действовать запрет на проезд пассажирского транспорта на федеральных трассах «Иртыш» и подъезд к Ишиму, а также на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за ухудшения погодных условия на трассах в Курганской области были введены ограничения для автобусов. В регионе установилась снежная ветреная погода, на дорогах были зафиксированы гололедные явления.