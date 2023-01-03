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В Тюменской области водителей проверяют на трезвость

Сегодня, 04:10
Фото: 1MI

В Тюменской области проходят «сплошные» проверки водителей

«Сплошные проверки» водителей проходят в городах и районах Тюменской области и на региональных трассах. Водителей проверяют на трезвость и соблюдение правил дорожного движения, перевозке пассажиров.
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Тюмень

Инспекторы ГИБДД проконтролируют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где перевозится ребенок.

По данным ведомства, в минувшем году в Тюменской области было выявлено порядка десяти тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Это на 25% больше, чем в 2021 году. В ГИБДД отмечают, что в 2022 году в Тюменской области выявлено более 10 тысяч нарушений. Большая часть нарушителей — это родители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что  в новогоднюю ночь на тюменских дорогах были остановлены двое 17-летних подростков, управлявших автомобилями без прав. Один их них находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Видео
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