В Тюменской области водителей проверяют на трезвость

Инспекторы ГИБДД проконтролируют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где перевозится ребенок.
По данным ведомства, в минувшем году в Тюменской области было выявлено порядка десяти тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Это на 25% больше, чем в 2021 году. В ГИБДД отмечают, что в 2022 году в Тюменской области выявлено более 10 тысяч нарушений. Большая часть нарушителей — это родители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что в новогоднюю ночь на тюменских дорогах были остановлены двое 17-летних подростков, управлявших автомобилями без прав. Один их них находился в состоянии алкогольного опьянения.