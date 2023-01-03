В Тюменской области водителей проверяют на трезвость

По данным ведомства, в минувшем году в Тюменской области было выявлено порядка десяти тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Это на 25% больше, чем в 2021 году. В ГИБДД отмечают, что в 2022 году в Тюменской области выявлено более 10 тысяч нарушений. Большая часть нарушителей — это родители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности.