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В Тюмени сгорел жилой дом. Погиб человек

Сегодня, 07:44
Фото: МЧС

В Тюмени во время пожара погиб человек

Трагедия произошла сегодня утром в частном доме в Тюмени на улице Пригородная. Во время пожара погиб человек.
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Тюмень

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около девяти часов утра. На место происшествия были оперативно направлены 28 человек и 7 единиц техники. Пожар удалось быстро локализовать, но, к сожалению, огонь унес жизнь одного человека.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего ЧП.

Ранее «Наш Город» писал, что перед Новым годом в ЖК «Ново-Патрушево»  житель Тюмени поджег квартиру своей сожительницы. В результате происшествия произошел врыв. К счастью, никто не пострадал. Погиб лишь кот хозяйки квартиры.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюмень#МЧС#Тюменская область
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