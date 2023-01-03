В Тюмени сгорел жилой дом. Погиб человек

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около девяти часов утра. На место происшествия были оперативно направлены 28 человек и 7 единиц техники. Пожар удалось быстро локализовать, но, к сожалению, огонь унес жизнь одного человека.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего ЧП.
Ранее «Наш Город» писал, что перед Новым годом в ЖК «Ново-Патрушево» житель Тюмени поджег квартиру своей сожительницы. В результате происшествия произошел врыв. К счастью, никто не пострадал. Погиб лишь кот хозяйки квартиры.