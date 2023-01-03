В Тюмени проводили бойцов: другие пассажиры мёрзнут возле ЖД вокзала

«Может, кто-нибудь знает, что сегодня случилось с ЖД вокзалом? Что за пробки? Люди стоят, мёрзнут, чтобы попасть внутрь. Это вообще нормально?» — возмутился анонимный автор поста.
В комментариях ему пояснили, что сегодня в зону СВО отправили очередной эшелон военных. Именно с этим событием, по мнению местных жителей, связано то, что сейчас происходит на вокзале.
«Ребят мобилизованных забирали. Сама уезжала сегодня. Ничего страшного, 5 минут простояли на улице. А вот машину, это да, не приткнуть», — ответила одна из подписчиц.
Напомним, что сегодня вечером на боевые подвиги был отправлен спецбатальон «Росомаха». В ходе торжественной церемонии отправки выступил губернатор Тюменской области.