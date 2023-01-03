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В Тюмени проводили бойцов: другие пассажиры мёрзнут возле ЖД вокзала

Сегодня, 17:48
Фото: 1MI

Тюменцы недоумевают, почему на железнодорожном вокзале такая большая очередь

В паблике «ЧС Тюмень» местные жители пожаловались на огромную очередь, которая образовалась вечером 3 января на территории железнодорожного вокзала.
«Может, кто-нибудь знает, что сегодня случилось с ЖД вокзалом? Что за пробки? Люди стоят, мёрзнут, чтобы попасть внутрь. Это вообще нормально?» — возмутился анонимный автор поста.

В комментариях ему пояснили, что сегодня в зону СВО отправили очередной эшелон военных. Именно с этим событием, по мнению местных жителей, связано то, что сейчас происходит на вокзале.

«Ребят мобилизованных забирали. Сама уезжала сегодня. Ничего страшного, 5 минут простояли на улице. А вот машину, это да, не приткнуть», — ответила одна из подписчиц.

Напомним, что сегодня вечером на боевые подвиги был отправлен спецбатальон «Росомаха». В ходе торжественной церемонии отправки выступил губернатор Тюменской области.

В Тюмени в зону СВО проводили спецбатальон «Росомаха». Видео
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#Елена Чебоксарова#Воины#Военные действия#События#Пассажиры
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