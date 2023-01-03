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В Тюмени на улице 30 лет Победы мужчина провалился под землю

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
Едва не закончилось трагедией утро 3 января для одного из жителей Тюмени. На парковке у дома № 62 на улице 30 лет Победы в яму, образовавшуюся на асфальте, провалился мужчина.
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Тюмень

Неравнодушные прохожие вызвали спасателей, а сотрудники расположенного рядом магазина принесли стремянку и помогли тюменцу выбраться.

Известно, что на место ЧП были вызваны медики скорой помощи. «Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии о состоянии пострадавшего ожидаются.

По словам очевидцев, на участке, где произошло обрушение грунта, этим летом были проведены работы по ремонту коммуникаций. В сентябре здесь было положено новое дорожное полотно, пишет «Тюменская область сегодня».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске сегодня утром прохожие обнаружили тело 40-летней женщины во дворе одного из домов в 10-м микрорайоне. По данным депздрава, медики констатировали смерть по прибытию на место ЧП.

В Тобольске прохожие обнаружили труп женщины на улице
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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