В Тюмени на улице 30 лет Победы мужчина провалился под землю

Неравнодушные прохожие вызвали спасателей, а сотрудники расположенного рядом магазина принесли стремянку и помогли тюменцу выбраться.
Известно, что на место ЧП были вызваны медики скорой помощи. «Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии о состоянии пострадавшего ожидаются.
По словам очевидцев, на участке, где произошло обрушение грунта, этим летом были проведены работы по ремонту коммуникаций. В сентябре здесь было положено новое дорожное полотно, пишет «Тюменская область сегодня».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске сегодня утром прохожие обнаружили тело 40-летней женщины во дворе одного из домов в 10-м микрорайоне. По данным депздрава, медики констатировали смерть по прибытию на место ЧП.