В Тюмени на ремонт и строительство дорог потратят более 3 миллиардов рублей

По данным администрации Тюмени, в областной столице работы будут проходить на 14 объектах дорожного хозяйства. В частности, продолжится строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, обустройство улицы Калинина. Оба эти проекта будут реализовываться за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.