В Тюмени на ремонт и строительство дорог потратят более 3 миллиардов рублей

По данным администрации Тюмени, в областной столице работы будут проходить на 14 объектах дорожного хозяйства. В частности, продолжится строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, обустройство улицы Калинина. Оба эти проекта будут реализовываться за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб» из бюджета выделят около 250 миллионов рублей. В настоящее время идет поиск подрядной организации для выполнения работ. Итоги аукциона подведут 16 января.