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В Тюмени на ремонт и строительство дорог потратят более 3 миллиардов рублей

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI

В Тюмени на строительство дорог потратят 3,3 миллиарда рублей

Около 3,3 миллиардов рублей потратят на дорожную отрасль в Тюмени в 2023 году. Большая часть денежных средств, более 2 миллиардов рублей, направят на разработку проектной документации и возведение новых дорожных развязок.
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Тюмень

По данным администрации Тюмени, в областной столице работы будут проходить на 14  объектах дорожного хозяйства. В частности, продолжится строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, обустройство улицы Калинина. Оба эти проекта будут реализовываться за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб» из бюджета выделят около 250 миллионов рублей. В настоящее время идет поиск подрядной организации для выполнения работ. Итоги аукциона подведут 16 января.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Дороги#Экономика#Бюджеты#Тюмень#Тюменская область
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