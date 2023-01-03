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В Тюмени морозная погода сохранится до конца недели

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI

В Тюмени 4 января похолодает до -20

В Тюмени во вторник к вечеру столбики термометров опустятся до -15 -17. В среду, 4 января, в дневные часы температура воздуха составит -17 -18, в вечернее время ожидается -19 -20. В течение дня вероятны осадки в виде снега, ветер со скоростью до 1,6 метров в секунду.

5 января, в четверг, днем температура воздуха составит -18 -20, к ночи похолодает до –23 -25. Снегопад продолжится. В пятницу существенно погода не изменится. В праздник Рождества, 7 января, днем столбики термометров не поднимутся выше -21 -23, в ночные часы ожидается -25 -26.

В последний день новогодних каникул морозы не отступят — по прогнозам синоптиков температура воздуха в этот день составит -23 -26.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за минувшие сутки выпало 6 мм осадков. Сегодня, по прогнозам метеорологов, количество осадков достигнет 4 мм. В связи со снегопадом дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

В Тюмени более 500 рабочих вышли на уборку снега
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Похолодание
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