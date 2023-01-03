В Тюмени морозная погода сохранится до конца недели

5 января, в четверг, днем температура воздуха составит -18 -20, к ночи похолодает до –23 -25. Снегопад продолжится. В пятницу существенно погода не изменится. В праздник Рождества, 7 января, днем столбики термометров не поднимутся выше -21 -23, в ночные часы ожидается -25 -26.
В последний день новогодних каникул морозы не отступят — по прогнозам синоптиков температура воздуха в этот день составит -23 -26.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за минувшие сутки выпало 6 мм осадков. Сегодня, по прогнозам метеорологов, количество осадков достигнет 4 мм. В связи со снегопадом дорожные службы переведены на усиленный режим работы.