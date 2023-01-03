В Тюмени морозная погода сохранится до конца недели

В Тюмени 4 января похолодает до -20

В Тюмени во вторник к вечеру столбики термометров опустятся до -15 -17. В среду, 4 января, в дневные часы температура воздуха составит -17 -18, в вечернее время ожидается -19 -20. В течение дня вероятны осадки в виде снега, ветер со скоростью до 1,6 метров в секунду.