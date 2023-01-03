В Тюмени более 500 рабочих вышли на уборку снега

В связи с этим в Тюмени усилены работы по уборке и вывозу снега. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации города Руслан Кухарук. По его словам, на данный момент на дороги города уже вышли 614 единиц техники и 567 дорожных рабочих.
Работы ведутся на центральных улицах. Также особое внимание уделено остановочным комплексам, под подъездным путям к контейнерным площадкам, межквартальным проездам.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области 3 января объявлено штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются снегопады, усиление ветра до 11 метров в секунду.