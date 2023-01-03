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В Тюмени более 500 рабочих вышли на уборку снега

Сегодня, 05:43
Фото: Руслан Кухарук

В Тюмени за сутки выпало 6 мм осадков

Более 879 единиц техники и 1,1 тысячи рабочих устраняли последствия снегопада накануне в Тюмени. За сутки в областной столице выпало порядка 6 мм осадков. 3 января, по прогнозам метеорологов, осадки продолжатся.

В связи с этим в Тюмени усилены работы по уборке и вывозу снега. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации города Руслан Кухарук. По его словам, на данный момент на дороги города уже вышли 614 единиц техники и 567 дорожных рабочих.

Работы ведутся на центральных улицах. Также особое внимание уделено остановочным комплексам, под подъездным путям к контейнерным площадкам, межквартальным проездам.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области 3 января объявлено штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются снегопады, усиление ветра до 11 метров в секунду.

Власти Тюменской области объявили штормовое предупреждение
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#Общество#Валентина Бурнашева#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#Уборка улиц#Уборка снега#Снег#Тюмень#Тюменская область
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