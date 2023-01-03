В Тобольске прохожие обнаружили труп женщины на улице

По словам очевидцев, погибшая — это 40-летняя женщина, работавшая в местном магазине «Меркурий». Что стало причиной ее смерти неизвестно.
В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. «Вызов поступил в 7:27. Прибытие бригады скорой помощи в 7:40. Медики констатировали смерть», — отметили в ведомстве.
В УМВД по Тюменской области направлен запрос. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на улице Пригородная произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погиб человек.