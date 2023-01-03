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В Тобольске прохожие обнаружили труп женщины на улице

Сегодня, 09:42
Фото: Главное Тобольск

В Тобольске прохожие обнаружили труп женщины

Труп женщины обнаружили сегодня утром в Тобольске местные жители в 10 микрорайоне у дома № 73 б. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

По словам очевидцев, погибшая — это 40-летняя женщина, работавшая в местном магазине «Меркурий». Что стало причиной ее смерти неизвестно.

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.  «Вызов поступил в 7:27. Прибытие бригады скорой помощи в 7:40. Медики констатировали смерть», — отметили в ведомстве.  

В УМВД по Тюменской области направлен запрос. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на улице Пригородная произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погиб человек.

В Тюмени сгорел жилой дом. Погиб человек
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тобольск#Труп#ЧП#Происшествия#Тюменская область
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