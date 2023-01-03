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В ДТП на тюменской трассе пострадали 6 человек. Фото

Сегодня, 05:20
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень - Каменка пострадали 6 человек

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером на 43-м километре трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Здесь столкнулись Škoda и Kia.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Škoda выехал на встречную полосу движения. В результате аварии травмы получили 26-летний водитель Škoda, его 26-летняя супруга и 2-летняя дочь. Также пострадали 41-летний водитель Kia и двое пассажиров — 35-летняя женщина и 8-летняя девочка, семья из Новосибирской области.

Дети перевозились в автомобилях без нарушений. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня проходят «сплошные» проверки водителей — автовладельцев проверяют на трезвость и соблюдение ПДД.

В Тюменской области водителей проверяют на трезвость
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Авария#Тюменская область#Видео
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