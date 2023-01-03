В ДТП на тюменской трассе пострадали 6 человек. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Škoda выехал на встречную полосу движения. В результате аварии травмы получили 26-летний водитель Škoda, его 26-летняя супруга и 2-летняя дочь. Также пострадали 41-летний водитель Kia и двое пассажиров — 35-летняя женщина и 8-летняя девочка, семья из Новосибирской области.