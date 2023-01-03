Тюменцев просят не выбрасывать новогодние салаты в унитаз

«Категорически запрещено сбрасывать в канализацию остатки пищи, тряпки, салфетки, остатки строительных смесей, предметы личной гигиены, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор», — подчеркнул начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.
В водоканале подсчитали, что за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам «прибыло» более 1000 тонн мусора, а на сетях водоотведения устранено более 4200 засоров. В 2021 году засоров было больше на 17%.
Ранее «Наш Город» писал, что медики не рекомендуют употреблять в пищу салаты, заправленные майонезом и сметаной более суток назад. Врачи предупреждают, что «доедание остатков» с новогоднего стола грозит отравлением.