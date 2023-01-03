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Тюменцев просят не выбрасывать новогодние салаты в унитаз

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI

Тюменцы засорили канализацию салатом «Оливье»

Тюменцам настоятельно рекомендуют не выбрасывать оставшиеся после новогодних праздников салаты и другие угощения со стола в канализацию. По словам специалистов, жир от блюд, перемешанный с прочим мусором, становится причиной засоров.
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Тюмень
«Категорически запрещено сбрасывать в канализацию остатки пищи, тряпки, салфетки, остатки строительных смесей, предметы личной гигиены, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор», — подчеркнул начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.

В водоканале подсчитали, что за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам «прибыло» более 1000 тонн мусора, а на сетях водоотведения устранено более 4200 засоров. В 2021 году засоров было больше на 17%.

Ранее «Наш Город» писал, что медики не рекомендуют употреблять в пищу салаты, заправленные майонезом и сметаной более суток назад. Врачи предупреждают, что «доедание остатков» с новогоднего стола грозит отравлением.

Доедать нельзя выбросить. Что делать с новогодними салатами
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ООО «Тюмень Водоканал»#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область#Канализация
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