Тюменские воины рассказали, какие посылки дошли до них

Ранее на программе «Итоги года с губернатором» Александр Моор рассказал, что поддерживает наших воинов выплатами, дополнительным снаряжением и обмундированием, а также помогает их близким. Губернатор с гордостью напомнил об акциях в честь мобилизованных, в которых неоднократно участвовали тысячи земляков