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Тюменские воины рассказали, какие посылки дошли до них

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI

Тюменские бойцы поблагодарили жителей родной области за поддержку

Военнослужащие тюменского подразделения выразили благодарность местным жителям и волонтёрским организациям за поддержку, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Бойцы рассказали, что вязаные изделия, угощения, оборудование, обмундирование и другие посылки дошли до них.

Один из военнослужащих поделился, что он особенно признателен детишкам за письма, конфеты и открытки.

Ранее на программе «Итоги года с губернатором» Александр Моор рассказал, что поддерживает наших воинов выплатами, дополнительным снаряжением и обмундированием, а также помогает их близким. Губернатор с гордостью напомнил об акциях в честь мобилизованных, в которых неоднократно участвовали тысячи земляков 

Видео: telegram-канал правительства Тюменской области
«Горжусь нашими бойцами»: А. Моор рассказал, как СВО сплотила земляков
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#Елена Чебоксарова#Воины#Государственная поддержка#Посылка#Помощь людям#Письма#Открытки#Видео
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