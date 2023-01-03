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Тюменские власти второй раз пытаются продать недостроенный дом

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI

Тюменские власти выставили на продажу недостроенный дом со скидкой почти в 20 млн

Администрация Тюмени в очередной раз выставила на торги недостроенный многоквартирный дом на улице 70 лет Октября, 9/1. В июле 2022 года тюменские власти уже пытались продать недострой за 73,6 миллионов рублей. Однако желающих купить многоэтажку так и не нашлось.
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Тюмень

В этот раз многоквартирный дом попытаются продать за 56,3 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе был открыт в конце 2022 года и продолжится до 1 февраля 2023 года.

В документах к лоту указано, что степень готовности объекта составляет 50%. Максимальное количество этажей при строительстве — 15. Площадь непосредственно земельного участка составляет 4,3 тысячи квадратных метров.

Основанием для проведения аукциона послужило решение Арбитражного суда Тюменской области от 7 декабря 2021 по «об изъятии объекта у ООО «СтройЛюкс» и последующей его продажи на аукционе

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области объявили о поиске подрядной организации, которая займется ремонтером кровли автобазы Тюменской областной Думы, где летом 2022 года произошел серьезный пожар. На эти цели из бюджета выделено более 34 миллионов рублей.

В Тюмени на ремонт крыши правительственного гаража выделили 34 миллиона рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Недострой#Аукцион#Тюмень#Тюменская область
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