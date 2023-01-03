Тюменские власти второй раз пытаются продать недостроенный дом

Тюменские власти выставили на продажу недостроенный дом со скидкой почти в 20 млн

Администрация Тюмени в очередной раз выставила на торги недостроенный многоквартирный дом на улице 70 лет Октября, 9/1. В июле 2022 года тюменские власти уже пытались продать недострой за 73,6 миллионов рублей. Однако желающих купить многоэтажку так и не нашлось.

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