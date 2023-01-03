Тюменские власти второй раз пытаются продать недостроенный дом

В этот раз многоквартирный дом попытаются продать за 56,3 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе был открыт в конце 2022 года и продолжится до 1 февраля 2023 года.
В документах к лоту указано, что степень готовности объекта составляет 50%. Максимальное количество этажей при строительстве — 15. Площадь непосредственно земельного участка составляет 4,3 тысячи квадратных метров.
Основанием для проведения аукциона послужило решение Арбитражного суда Тюменской области от 7 декабря 2021 по «об изъятии объекта у ООО «СтройЛюкс» и последующей его продажи на аукционе
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области объявили о поиске подрядной организации, которая займется ремонтером кровли автобазы Тюменской областной Думы, где летом 2022 года произошел серьезный пожар. На эти цели из бюджета выделено более 34 миллионов рублей.