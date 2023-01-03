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Сколько тюменцев попадут под сокращение в 2023 году

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI

В Тюменской области работодатели готовятся к сокращениям

В Тюменской области в этом году под сокращение попадут как минимум 120 человек. Такие данные предоставили организации региона в областной департамент труда и занятости населения.
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Тюмень

В минувшем году в Тюменской области было сокращено более 840 человек. При этом были открыты 77 тысяч вакансий со средним размером заработной платы в размере 33,2 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

По информации департамента труда и занятости населения, в 2023 и 2024 году в России, в том числе и в Тюменской области, продолжат работу  программы бесплатного переобучения граждан. По планам, получить дополнительное образование смогут в этом году порядка 138 тысяч человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число безработных. По данным на декабрь, уровень безработицы в регионе составил 3,9%. За год в службы занятости обратились более 53 тысяч человек. 36,6 тысяч из них смогли найти работу.

В Тюменской области за год зарплаты увеличились на 10 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Сокращения
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