Сколько тюменцев попадут под сокращение в 2023 году

В минувшем году в Тюменской области было сокращено более 840 человек. При этом были открыты 77 тысяч вакансий со средним размером заработной платы в размере 33,2 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
По информации департамента труда и занятости населения, в 2023 и 2024 году в России, в том числе и в Тюменской области, продолжат работу программы бесплатного переобучения граждан. По планам, получить дополнительное образование смогут в этом году порядка 138 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число безработных. По данным на декабрь, уровень безработицы в регионе составил 3,9%. За год в службы занятости обратились более 53 тысяч человек. 36,6 тысяч из них смогли найти работу.