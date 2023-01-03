nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Проехали полгорода — нигде не чищено»: местные жители недовольны уборкой снега

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI

Жители Тюмени жалуются, что спецслужбы не работают в снежную погоду

В паблике «ЧС Тюмень» появились жалобы от подписчиков на плохую уборку снега в городе. Местные жители возмущены, что не видят на улицах снегоуборочных машин.
«Где хоть одна снегоуборочная техника? Проехали полгорода и нигде не чищено!
Не нужно говорить, что они не успевают, при Собянине снег в воздухе ловили, а сейчас?» — создал гневный пост анонимный подписчик.

Некоторые местные жители согласились с ним.

«Проехали через город из третьего Заречного до второго Ямальского, в центре ни одной единицы техники. Один тракторишка в районе Тюменской слободы, и то чистил не дорогу, а возле автобусной остановки, второй возле второго Ямальского — та же история», — ответила ниже тюменка.

Однако в комментариях не все поддержали автора поста. Так, жительница района Мыс рассказала, что там всё убрали с утра.

«В 5 утра по 50 ЛО уже ездило пять снегоуборок. Куча минитракторов чистят пешеходные», — написал другой комментатор.

Утром «Наш город» сообщал, что за сутки в Тюмени выпало 6 мм осадков и работы по уборке улиц ведутся усиленно. В настоящее время привлечена 671 единица спецтехники.

 

В Тюмени более 500 рабочих вышли на уборку снега
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Осадки#Дорожные службы#Техника
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58