«Проехали полгорода — нигде не чищено»: местные жители недовольны уборкой снега

«Где хоть одна снегоуборочная техника? Проехали полгорода и нигде не чищено!
Не нужно говорить, что они не успевают, при Собянине снег в воздухе ловили, а сейчас?» — создал гневный пост анонимный подписчик.
Некоторые местные жители согласились с ним.
«Проехали через город из третьего Заречного до второго Ямальского, в центре ни одной единицы техники. Один тракторишка в районе Тюменской слободы, и то чистил не дорогу, а возле автобусной остановки, второй возле второго Ямальского — та же история», — ответила ниже тюменка.
Однако в комментариях не все поддержали автора поста. Так, жительница района Мыс рассказала, что там всё убрали с утра.
«В 5 утра по 50 ЛО уже ездило пять снегоуборок. Куча минитракторов чистят пешеходные», — написал другой комментатор.
Утром «Наш город» сообщал, что за сутки в Тюмени выпало 6 мм осадков и работы по уборке улиц ведутся усиленно. В настоящее время привлечена 671 единица спецтехники.