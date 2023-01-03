nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Праздник в дыму: тюменец накануне Нового года поджег квартиру бывшей возлюбленной

Сегодня, 05:59
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени мужчина поджег квартиру возлюбленной и убил ее кота

Необычный подарок на Новый год сделал житель Тюмени своей бывшей возлюбленной. Мужчина поджег квартиру девушки, пока она был на работе. Инцидент произошел в ЖК «Ново-Патрушево». По словам очевидцев, в результате ЧП погиб домашний питомец хозяйки — кот.
Сюжет
Тюмень

Также пострадали соседи  — из-за поджога произошел взрыв. В квартирах с 3 по 16 этаж на вентиляционной стене частично обвалилась кафельная плитка. Кроме того, квартиры прописал едкий запах дыма.

«Люди встретили Новый год в дыму. А ведь могла произойти трагедия — люди могли погибнуть», — сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, после ЧП мужчина был задержан. В содеянном он сознался. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области только за 1 день 2023 года произошло 14 пожаров. Пострадали два человека.

В первый день Нового года в Тюменской области произошло 14 пожаров
Узнать подробнее
#Поджог#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюменская область
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58