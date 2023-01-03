Праздник в дыму: тюменец накануне Нового года поджег квартиру бывшей возлюбленной

В Тюмени мужчина поджег квартиру возлюбленной и убил ее кота

Необычный подарок на Новый год сделал житель Тюмени своей бывшей возлюбленной. Мужчина поджег квартиру девушки, пока она был на работе. Инцидент произошел в ЖК «Ново-Патрушево». По словам очевидцев, в результате ЧП погиб домашний питомец хозяйки — кот.

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