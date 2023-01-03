Праздник в дыму: тюменец накануне Нового года поджег квартиру бывшей возлюбленной

В Тюмени мужчина поджег квартиру возлюбленной и убил ее кота

Необычный подарок на Новый год сделал житель Тюмени своей бывшей возлюбленной. Мужчина поджег квартиру девушки, пока она был на работе. Инцидент произошел в ЖК «Ново-Патрушево». По словам очевидцев, в результате ЧП погиб домашний питомец хозяйки — кот.

Также пострадали соседи — из-за поджога произошел взрыв. В квартирах с 3 по 16 этаж на вентиляционной стене частично обвалилась кафельная плитка. Кроме того, квартиры прописал едкий запах дыма. «Люди встретили Новый год в дыму. А ведь могла произойти трагедия — люди могли погибнуть», — сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, после ЧП мужчина был задержан. В содеянном он сознался. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области только за 1 день 2023 года произошло 14 пожаров. Пострадали два человека. В первый день Нового года в Тюменской области произошло 14 пожаров Узнать подробнее