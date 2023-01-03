Областная больница № 4 приобрела 46 новых автомобилей для выездов по нашему региону

Главврач медучреждения отмечает, что с помощью нового транспорта у медицинского учреждения стало больше возможностей для оперативного решения рабочих задач. Его задействуют для быстрой перевозки работников больницы ежедневно, а также в тех случаях, когда из отдалённых населённых пунктов необходимо доставить биоматериалы до централизованной клинико-диагностической лаборатории.