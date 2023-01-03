Областная больница № 4 приобрела 46 новых автомобилей для выездов по нашему региону

46 автомобилей «Ларгус» и «Нива» приобрели для больницы в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Главврач медучреждения отмечает, что с помощью нового транспорта у медицинского учреждения стало больше возможностей для оперативного решения рабочих задач. Его задействуют для быстрой перевозки работников больницы ежедневно, а также в тех случаях, когда из отдалённых населённых пунктов необходимо доставить биоматериалы до централизованной клинико-диагностической лаборатории.
Медицинское учреждение обслуживает около 150 тыс. пациентов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в праздничные дни врачи тюменских больниц будут оказывать медицинскую помощь по специальному графику. К обычному режиму работы они вернутся с 9 января.