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Областная больница № 4 приобрела 46 новых автомобилей для выездов по нашему региону

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI

Транспорт «Службы здоровья» выполнил почти 149 тысяч выездов по Тюменской области

За прошедший год работники ОБ № 4 в Ишиме выполнили 148 926 выездов на санитарном транспорте с логотипом «Службы здоровья» по своему городу и пяти муниципальным районам юга нашего региона, сообщается в областном Департаменте Здравоохранения.

46 автомобилей «Ларгус» и «Нива» приобрели для больницы в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Главврач медучреждения отмечает, что с помощью нового транспорта у медицинского учреждения стало больше возможностей для оперативного решения рабочих задач. Его  задействуют для быстрой перевозки работников больницы ежедневно, а также в тех случаях, когда из отдалённых населённых пунктов необходимо доставить биоматериалы до централизованной клинико-диагностической лаборатории.

Медицинское учреждение обслуживает около 150 тыс. пациентов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в праздничные дни врачи тюменских больниц будут оказывать медицинскую помощь по специальному графику. К обычному режиму работы они вернутся с 9 января.

 

 

 

 

В праздники тюменские больницы перейдут на особый режим работы
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#Елена Чебоксарова#Врач#Перевозки#Перевозка пассажиров#Пациенты#Больные
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