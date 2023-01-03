Мертвую тюменку обнаружили в отеле в центре Москвы

Уже установлена личность погибшей. Следов борьбы или насильственной смерти и телесных повреждений прибывшие на место ЧП полицейские не выявили. Однако, по всей видимости, тело девушки пролежало в номере довольно продолжительное время, поскольку уже успело мумифицироваться и частично разложиться. Дату смерти и ее причину определят после проведения медицинской экспертизы.