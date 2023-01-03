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Мертвую тюменку обнаружили в отеле в центре Москвы

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI

В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело тюменки

Полуразложившееся тело 34-летней уроженки Тюмени обнаружили 2 января в одной из гостиниц в центре Москвы. По данным телеканал 5-tv.ru, из одежды на женщине было только нижнее белье.
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Тюмень

Уже установлена личность погибшей. Следов борьбы или насильственной смерти и телесных повреждений прибывшие на место ЧП полицейские не выявили. Однако, по всей видимости, тело девушки пролежало в номере довольно продолжительное время, поскольку уже успело мумифицироваться и частично разложиться. Дату смерти и ее причину определят после проведения медицинской экспертизы.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тобольске местные жители обнаружили во дворе одного из домов тело женщины. Неравнодушные горожане вызвали скорую помощь. Однако медики констатировали смерть. Причина гибели тоболячки неизвестна.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Труп#Сотрудники полиции#Тюмень#Тюменская область
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