Культурные программы: куда тюменцы могут сходить в праздники

Кроме новогодних программ, для любителей пленэрной живописи в музее также работает выставка «Иду навстречу солнцу» художника Александра Васильева, на которой представлены пейзажи Тюмени и других городов, а также выставка скульптора Николая Распопова «Грани таланта», которые можно проследить в ряде его произведений.