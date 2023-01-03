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Культурные программы: куда тюменцы могут сходить в праздники

Сегодня, 16:36
Фото: 1MI

В тюменском музейном комплексе им. Словцова продолжаются новогодние мероприятия

Музей имени Словцова подготовил для тюменцев праздничную программу. На каникулах горожане смогут совершить новогоднюю поездку на автобусе, посетить выставки художников и скульпторов, а дети — поучаствовать в квестах, сообщается в афише музея.

3–7 и 14 января в Тюмени пройдёт экскурсия «Вечернее путешествие на автобусе „Новогодний экспресс“». В афише указано, что в ходе этого путешествия горожане смогут не только полюбоваться вечерними огнями, но и получить информацию про маскарады, кулачные бои, необычные праздничные костюмы.

А 4–5 января в центре «Музейляндия» ждут маленьких тюменцев для участия в квестории «Какого цвета Новый год?». На память все ребята получат призы.

Кроме новогодних программ, для любителей пленэрной живописи в музее также работает выставка «Иду навстречу солнцу» художника Александра Васильева, на которой представлены пейзажи Тюмени и других городов, а также выставка скульптора Николая Распопова «Грани таланта», которые можно проследить в ряде его произведений.

Ранее «Наш город» писал, что в областном Департаменте культуры планируют объединить тюменские музеи в единую сеть.

 

Тюменские музеи объединят
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#Елена Чебоксарова#Музей#Православные праздники#Выставка#Художники#Тюменские художники
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