Культурные программы: куда тюменцы могут сходить в праздники

3–7 и 14 января в Тюмени пройдёт экскурсия «Вечернее путешествие на автобусе „Новогодний экспресс“». В афише указано, что в ходе этого путешествия горожане смогут не только полюбоваться вечерними огнями, но и получить информацию про маскарады, кулачные бои, необычные праздничные костюмы.
А 4–5 января в центре «Музейляндия» ждут маленьких тюменцев для участия в квестории «Какого цвета Новый год?». На память все ребята получат призы.
Кроме новогодних программ, для любителей пленэрной живописи в музее также работает выставка «Иду навстречу солнцу» художника Александра Васильева, на которой представлены пейзажи Тюмени и других городов, а также выставка скульптора Николая Распопова «Грани таланта», которые можно проследить в ряде его произведений.
Ранее «Наш город» писал, что в областном Департаменте культуры планируют объединить тюменские музеи в единую сеть.