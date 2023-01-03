Баланин: Система ОМС начнет работать в присоединенных регионах с 2024 года

Застрахованные люди смогут получить помощь медиков и в этих регионах, и в любых других субъектах страны, сказал Илья Баланин. Глава ФОМС отметил, что эту помощь оплатят из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом пишет kommersant.ru.