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Баланин: Система ОМС начнет работать в присоединенных регионах с 2024 года

Сегодня, 16:42
Руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на встрече с главой Кабмина РФ Михаилом Мишустиным заявил, что в Донецке, Луганске, Запорожской и Херсонской областях система ОМС начнет работать в полную силу с 2024 года.

Застрахованные люди смогут получить помощь медиков и в этих регионах, и в любых других субъектах страны, сказал Илья Баланин. Глава ФОМС отметил, что эту помощь оплатят из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом пишет kommersant.ru.

Руководство России утвердило большие инвестиции, благодаря которым удастся реализовать территориальные программы обязательного медицинского страхования и обеспечить безостановочную работу государственных медицинских учреждений. Глава правительства огласил размер финансирования. Он превысит 2,9 триллиона рублей.

Члены кабинета министров продолжат финансировать уникальные методы лечения. Они станут доступны для населения в федеральных больницах. Получение такой помощи при наличии медицинских показаний входит в число самых важных направлений работы. Эта процедура заметно упростится, сказал глава правительства.

По словам Ильи Баланина, бюджет ФОМС исполнят в размере 2,8 триллиона рублей, из них 2,4 триллиона направят в территориальные фонды. Регионам выделили 58 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на выплаты врачам.

Объем профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации в 2023 - 2025 годах вырастет. Например, на это потратят более одного триллиона рублей в 2023 году.

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