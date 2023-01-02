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Власти Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 09:17
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 2 января, в понедельник, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам метеорологов Гидрометцентра, на регион обрушится штормовой ветер порывами до 16 метров в секунду.
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Тюмень

Ожидаются гололед, снег и метель. На дорогах вероятны снежные заносы, — предупреждают метеорологи.

Температура воздуха составит -11 -16 в течение дня. К вечеру потеплеет до -8. Во вторник, 3 января, термометры покажут -5 -7 в светлое время суток и -10 -14 в ночные часы. Вероятен небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью 2,7 — 4,1 метров в секунду. В среду, 4 января, похолодает  до -16 -19.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 января жители Тобольска стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов. Причиной их появления стала морозная погода.

 

Тоболяки увидели световые столбы ночью 1 января. Фото
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Погода#Погода в Тюмени#Гололед#Метель#Тюменская область
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