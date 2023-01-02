Власти Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Температура воздуха составит -11 -16 в течение дня. К вечеру потеплеет до -8. Во вторник, 3 января, термометры покажут -5 -7 в светлое время суток и -10 -14 в ночные часы. Вероятен небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью 2,7 — 4,1 метров в секунду. В среду, 4 января, похолодает до -16 -19.