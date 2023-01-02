В Тюменской области за год зарплаты увеличились на 10 тысяч рублей

По данным аналитиков «Авито Работа», наиболее выоские доходы соискателям в 2022 году предлагали в компаниях, занимающихся автомобильным бизнесом, строительством и транспортно-логистическими услугами. Медианные заработки здесь составляют от 50 до 58 тысяч рублей.
Наиболее низкие зарплаты были зарегистрированы в категориях «Домашний персонал» и «Охрана, безопасность» — 25 тысяч рублей.
Впрочем, аналитики рекомендуют соискателям не доверять всецело заманчивым предложениям с высоким уровнем заработка.
«За высокими суммами могут стоять невыполнимые планы, „серые“ выплаты и даже незаконные схемы. Поэтому нужно обязательно узнавать, сколько обещают на похожих позициях в других компаниях, какова средняя зарплата в регионе и в отрасли. Такая информация поможет получить представление об оптимальном уровне заработков», — подчеркнули эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменьстате озвучили самые высокооплачиваемые профессии в 2022 году. Больше всех зарабатывали в минувшем году представители нефтегазодобывающей сферы. Размер их ежемесячного дохода превышал 172 тысячи рублей.