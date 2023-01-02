nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области за год зарплаты увеличились на 10 тысяч рублей

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI

В Тюмени зарплаты выросли на 10 000 рублей

В Тюменской области за год медианные зарплаты увеличились на 27%. В среднем уровень предлагаемого заработка вырос на 10 тысяч рублей — 37 тысяч 500 до 47 тысяч 500 рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков «Авито Работа», наиболее выоские доходы соискателям в 2022 году предлагали в компаниях, занимающихся автомобильным бизнесом, строительством и транспортно-логистическими услугами. Медианные заработки здесь составляют от 50 до 58 тысяч рублей.

Наиболее низкие зарплаты были зарегистрированы в категориях «Домашний персонал» и «Охрана, безопасность» — 25 тысяч рублей.

Впрочем, аналитики рекомендуют соискателям не доверять всецело заманчивым предложениям с высоким уровнем заработка.

«За высокими суммами могут стоять невыполнимые планы, „серые“ выплаты и даже незаконные схемы. Поэтому нужно обязательно узнавать, сколько обещают на похожих позициях в других компаниях, какова средняя зарплата в регионе и в отрасли. Такая информация поможет получить представление об оптимальном уровне заработков», — подчеркнули эксперты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменьстате озвучили самые высокооплачиваемые профессии в 2022 году. Больше всех зарабатывали в минувшем году представители нефтегазодобывающей сферы. Размер их ежемесячного дохода превышал 172 тысячи рублей.

Кому в Тюменской области платят больше 100 тысяч рублей в месяц
Узнать подробнее
#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Зарплата#Средняя зарплата#Доходы#Экономика#Деньги
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58