В Тюменской области за год зарплаты увеличились на 10 тысяч рублей

В Тюмени зарплаты выросли на 10 000 рублей

В Тюменской области за год медианные зарплаты увеличились на 27%. В среднем уровень предлагаемого заработка вырос на 10 тысяч рублей — 37 тысяч 500 до 47 тысяч 500 рублей.

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