В Тюменской области за год выросли цены почти на все товары

Одновременно с этим подорожал и квадратный метр жилья. На первичном рынке рост стоимости квадрата составил 16%, на вторичном — 11,8%. По мнению экспертов, сегодня типовая квартира на вторичном рынке стала на 31,4% менее доступной из-за того, что цена за квадратный метр выросла с 63 до 97 тысяч рублей. На первичном рынке ситуация получше, но незначительно. Цена за квадрат выросла так, что снизила возможность покупки жилья на 8,8%.