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В Тюменской области за год выросли цены почти на все товары

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI

В Тюмени в 2022 году подорожали все товары

В Тюменской области в минувшем году выросли цены практически на все товары — продовольственные и непродовольственные. Также увеличилась стоимость услуг.
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Тюмень

Среди продуктов лидерами по росту цен стали сахар, сладости и гречневая крупа. Сахар теперь стоит дороже на практически на 35,7%. Минимальная стоимость килограмма сахарного песка составляет 55 рублей. Килограмм гречневой крупы теперь стоит 150 рублей. Год назад гречку продавали за 127 рублей.

На 16,8% стало стоить дороже сливочное масло, на 14% — хлеб. По сравнению с декабрем 2021 года стоимость рыбы, молока и макаронных изделий увеличилась от 8,6 до 13,3%. К примеру, сегодня самое недорогое молоко можно купить в магазине за 50 рублей, хлеб — за 30 рублей.

Среди непродовольственных товаров более всего увеличилась стоимость чистящих средств, тканей, электро- и бытовых приборов — от 9,3 до 15,9%.

Подорожало и топливо. Бензин теперь стоит дороже на 1,8%, дизельное топливо — на 8,8%.

В сфере услуг значительный рост продемонстрировали туристические путевки — отпуск сегодня стоит дороже на 58,4%, чем год назад. Выросла в цене и коммуналка — за год суммы в платежках увеличились на 25,24%.

Одновременно с этим подорожал и квадратный метр жилья. На первичном рынке рост стоимости квадрата составил 16%, на вторичном — 11,8%. По мнению экспертов, сегодня типовая квартира на вторичном рынке стала на 31,4% менее доступной из-за того, что  цена за квадратный метр выросла с 63 до 97 тысяч рублей. На первичном рынке ситуация получше, но незначительно. Цена за квадрат выросла так, что снизила возможность покупки жилья на 8,8%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость некоторых лекарственных препаратов за год увеличилась на 50%.

В Тюменской области в два раза выросли цены на лекарства
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