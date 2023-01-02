В Тюменской области в два раза выросли цены на лекарства

В 2023 году, по словам экспертов, стабильной останется лишь стоимость медикаментов из перечня жизненно важных лекарственных препаратов — цены на них в России регулируются и не будут подниматься выше установленных государством, пишет РБК Тюмень.
В 2023 году в перечень добавлен добавлены комбинация препаратов для лечения ВИЧ, препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза пэгаспаргаза, известный под торговым наименованием «Онкаспар». Исключен из списка мельдоний (для лечения сердечных заболеваний).
Что касается остальных медикаментов, то по словам специалистов, прогнозировать рост или снижение цен на них проблематично. Стоимость лекарственных препаратов будет зависеть от макроэкономической и политической обстановки, уровня инфляции и уровня спроса.
Ранее «Наш Город» писал, что с января 2023 года в Тюменской области вступили в силу ряд нововведений. Новшества касаются пособий и выплат, расходов на проезд и техосмотр.