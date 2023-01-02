В Тюменском районе пьяный подросток поехал кататься на автомобиле

Юный водитель ранее прошел обучение в автошколе, но водительское удостоверение еще не получил, так как 18 лет ему исполнится только в марте. Теперь на тюменца составлен административный материал за езду без прав. Несмотря на то, что до поездки он выпил бокал шампанского — алкотестер опьянения не показал.