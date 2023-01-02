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В Тюменском районе пьяный подросток поехал кататься на автомобиле

Сегодня, 09:30
Фото: ГИБДД

Дождался пока уснет мама: в Тюменской области поймали подростка без прав

В Тюменской области в новогоднюю ночь инспекторы ГИБДД задержали за рулем 17-летнего подростка. Инцидент произошел в селе Петелино Ялуторовского района.
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Тюмень

Как выяснилось, ребенок дождался того момента как заснет мама, после чего взял ключи от ее автомобиля Ford и отправился кататься.

Юный водитель ранее прошел обучение в автошколе, но водительское удостоверение еще не получил, так как 18 лет ему исполнится только в марте. Теперь на тюменца составлен административный материал за езду без прав. Несмотря на то, что до поездки он выпил бокал шампанского — алкотестер опьянения не показал.

Накануне сотрудники ДПС поймали еще один 17-летнего водителя, еще и нетрезвого, — в селе Черепаново Тюменского района. Алкотестер показал 0,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На юного бесправника составлен материал за вождение без прав, автомобиль эвакуирован.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени произошла на улице Ватутина жетская авария. Здесь столкнулись две Kia. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новый год 2023#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Тюмень#Тюменская область
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