В Тюмени проведут конкурс красоты для Бабок-Ежек

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету. В ней указывают ФИО, возраст, принадлежность к какой-либо организации. Также организаторы просят претенденток на роль самой красивой Бабы Яги рассказать в паре предложений легенду о героине.