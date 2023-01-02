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В Тюмени проведут конкурс красоты для Бабок-Ежек

Сегодня, 11:42
Фото: ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Тюмень

В Тюмени выберут самую красивую Бабу Ягу

Конкурс на самую красивую Бабу Ягу уже стартовал. Само мероприятие пройдет 8 января на Площади 400-летия Тюмени. Сейчас идет прием анкет от тюменок, желающих поучаствовать, сообщили в ДК «Орфей».
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Тюмень

Жительниц Тюмени приглашают поучаствовать в V конкурсе красоты среди Бабок Ёжек «Красота — страшная сила!». До 8 января принимаются анкеты от участниц, а уже 8 января члены жюри выберут самую красивую Бабу Ягу.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету. В ней указывают ФИО, возраст, принадлежность к какой-либо организации. Также организаторы просят претенденток на роль самой красивой Бабы Яги рассказать в паре предложений легенду о героине.

Необходимо создать уникальный страшно-красивый образ Бабы Яги, подготовить эффектный выход с танцами и песнями и вредные советы. Особо выдающиеся участницы получат призы.

Организатором мероприятия выступает ДК «Орфей». 

Новогодний забег состоялся в Тюмени 1 января на набережной
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Ранее «Наш Город» рассказывал о «Забеге обещаний», который прошел 1 января. Ежегодное мероприятие собрало две сотни тюменцев. Горожане в новогодних костюмах пробежали 2 километра. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс красоты#Бесплатное мероприятие
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