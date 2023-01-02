В Тюмени проведут конкурс красоты для Бабок-Ежек

Жительниц Тюмени приглашают поучаствовать в V конкурсе красоты среди Бабок Ёжек «Красота — страшная сила!». До 8 января принимаются анкеты от участниц, а уже 8 января члены жюри выберут самую красивую Бабу Ягу.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету. В ней указывают ФИО, возраст, принадлежность к какой-либо организации. Также организаторы просят претенденток на роль самой красивой Бабы Яги рассказать в паре предложений легенду о героине.
Необходимо создать уникальный страшно-красивый образ Бабы Яги, подготовить эффектный выход с танцами и песнями и вредные советы. Особо выдающиеся участницы получат призы.
Организатором мероприятия выступает ДК «Орфей».
Ранее «Наш Город» рассказывал о «Забеге обещаний», который прошел 1 января. Ежегодное мероприятие собрало две сотни тюменцев. Горожане в новогодних костюмах пробежали 2 километра.