В скорую помощь поступил звонок под бой курантов

До прибытия врачей ситуацию контролировал врач-консультант. Пока диспетчер передавал неотложный вызов первой освободившейся бригаде, Сергей Зубенко подробно разъяснял родственникам больной, как правильно оказать ей первую помощь. Врач посоветовал наклонить голову бабушки вперед и положить ей на переносицу что-нибудь холодное, а потом ввести в ноздрю бинт, смоченный перекисью водорода.