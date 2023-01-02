В скорую помощь поступил звонок под бой курантов

Звонок поступил от 86-летней пенсионерки. Пожилая женщина отмечала Новый год в кругу семьи. Под бой курантов у нее внезапно пошла кровь из носа. Родственники, перепуганные обильным кровотечением, незамедлительно позвонили в скорую.
До прибытия врачей ситуацию контролировал врач-консультант. Пока диспетчер передавал неотложный вызов первой освободившейся бригаде, Сергей Зубенко подробно разъяснял родственникам больной, как правильно оказать ей первую помощь. Врач посоветовал наклонить голову бабушки вперед и положить ей на переносицу что-нибудь холодное, а потом ввести в ноздрю бинт, смоченный перекисью водорода.
Скорая доставила пожилую женщину в больницу.
Всего с 31 декабря по 1 января медицинская помощь была оказана 1119 гражданам Тюмени и Тюменского района. 494 пациента госпитализированы.
Ранее «Наш город» писал, что некоторым местным жителям приходится своими силами добираться до больницы, поскольку на всех не хватает дежурных машин.