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В первый день Нового года в Тюменской области произошло 14 пожаров

Сегодня, 09:05
Фото: МЧС Тюменская область

14 пожаров потушили в Тюменской области за первые сутки 2023 года

Четырнадцать пожаров произошло в первый день 2023 года в Тюменской области. Огнеборцами спасен один человек, травмы получили два жителя региона.
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Тюмень

Причинами большинства произошедших возгораний стало неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Также за первые сутки Нового года пожарные и спасатели семь раз выезжали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Накануне днем на 129 –м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск пожарные оказали помощь водителю и трем пассажирам заглохшего на дороге Renault. Спасатели доставили их до ближайшего автосервиса.

Ранее «Наш Город» писал, что в новогоднюю ночь медицинская помощь потребовалась более 740 жителям Тюменской области. Девять из них были госпитализированы.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#МЧС#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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