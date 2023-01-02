В первый день Нового года в Тюменской области произошло 14 пожаров

Также за первые сутки Нового года пожарные и спасатели семь раз выезжали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Накануне днем на 129 –м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск пожарные оказали помощь водителю и трем пассажирам заглохшего на дороге Renault. Спасатели доставили их до ближайшего автосервиса.