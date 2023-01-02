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В новогоднюю ночь собаки убегали от тюменцев, испугавшись салютов

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI

В Новый год собаки массово убегали от тюменцев

В новогоднюю ночь традиционно горожане запускают салюты и другую пиротехнику, которая издает громкие звуки. Многие жители Тюмени взяли с собой на прогулку собак, и те, испугавшись салютов, сбежали. Через соцсети уже удалось найти хозяина одной из собак.
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Тюмень

На улице, в районе МЖК, был найден щенок породы Акита-Ину. Растерянную собаку взяла к себе Вера В., чтобы найти её владельца. Фотографию животного разместили в соцсетях, чтобы поскорее вернуть её домой.

Тюменец Александр Г. предложил взять к себе породистого питомца, если не удастся найти его хозяина.

А в микрорайоне Ямальский-1 нашли собаку-подростка с ошейником. Валентина Ш. приютила животное на день, и начала искать владельцев. К счастью, пост в соцсетях помог, и собака вернулась домой.

Каждый Новый год для домашних любимцев — большой стресс. Питомцы боятся громких звуков от салютов и петард. А если в этот момент они находятся на улице, то нередко вырываются и убегают.

«Собаки очень боятся. У нас алабай всю ночь лаял, везде хлопушки бахают», — рассказала Наталия Т. 

 

Пьяного 24-летнего тюменца без прав задержали в селе Исетское
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В новогоднюю ночь ловили не только потерявшихся собак, но и нетрезвых водителей. В пятом часу утра 1 января в Исетском сотрудники ГИБДД задержали 24-летнего автомобилиста на «Ладе». Мужчина был пьян и не имел права управления автомобилем. Ранее его уже задерживали за пьяную езду. 

 

#Анна Доронина#Новый год 2023#Общество#Тюмень#Тюменская область#Пиротехника#Питомцы
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