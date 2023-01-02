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По Тюмени проехался ДедМоробус

Сегодня, 13:02
Фото: "Тюмень - наш дом"

Тюмень встретила ДедМоробус с оркестром

Сегодня, 2 января, по улицам областной столицы проехался традиционный новогодний ДедМоробус. Украшенный автобус с музыкантами остановился на четырех точках в городе и исполнил новогодние хиты. Еще раз посмотреть на ДедМоробус можно 4 января.
Сюжет
Тюмень

Свой путь ДедМоробус начал с площади 400-летия Тюмени. Помощники Деда Мороза — музыканты Тюменского духового оркестра — подняли настроение тюменцам, исполнив новогодние мелодии.

Любимые мелодии в исполнении оркестра можно было послушать с 12:00 до 15:20. Но тем, кто не успел сегодня встретить ДедМоробус, не стоит грустить — он еще раз проедет по Тюмени 4 января.

Фото: "Тюмень - наш дом"

Маршрут остановок будет таким же, как и сегодня. 4 января в 12:00 праздничный автобус остановится на площади 400-летия Тюмени, в 13:00 он окажется у ЦУМа, в 14:00 — около цирка на Цветном бульваре, а последней точкой станет пешеходная улица Дзержинского в 15:00, сообщает «Тюмень — наш дом».

В Тюмени проведут конкурс красоты для Бабок-Ежек
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Но на этом новогодние мероприятия не заканчиваются. 8 января на площади 400-летия Тюмени пройдет конкурс красоты среди Бабок-Ежек. Сейчас желающие могут подать заявку на участие, а 8 января побороться за титул самой красивой Бабы Яги. 

#Анна Доронина#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область#Музыка#Музыканты
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