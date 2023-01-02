По Тюмени проехался ДедМоробус

Свой путь ДедМоробус начал с площади 400-летия Тюмени. Помощники Деда Мороза — музыканты Тюменского духового оркестра — подняли настроение тюменцам, исполнив новогодние мелодии.
Любимые мелодии в исполнении оркестра можно было послушать с 12:00 до 15:20. Но тем, кто не успел сегодня встретить ДедМоробус, не стоит грустить — он еще раз проедет по Тюмени 4 января.
Маршрут остановок будет таким же, как и сегодня. 4 января в 12:00 праздничный автобус остановится на площади 400-летия Тюмени, в 13:00 он окажется у ЦУМа, в 14:00 — около цирка на Цветном бульваре, а последней точкой станет пешеходная улица Дзержинского в 15:00, сообщает «Тюмень — наш дом».
Но на этом новогодние мероприятия не заканчиваются. 8 января на площади 400-летия Тюмени пройдет конкурс красоты среди Бабок-Ежек. Сейчас желающие могут подать заявку на участие, а 8 января побороться за титул самой красивой Бабы Яги.