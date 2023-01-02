По Тюмени проехался ДедМоробус

Маршрут остановок будет таким же, как и сегодня. 4 января в 12:00 праздничный автобус остановится на площади 400-летия Тюмени, в 13:00 он окажется у ЦУМа, в 14:00 — около цирка на Цветном бульваре, а последней точкой станет пешеходная улица Дзержинского в 15:00, сообщает «Тюмень — наш дом».