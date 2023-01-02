«Пила все»: пьяную автоледи поймали в Тюменской области

Женщина пояснила, что едет в гости к друзьям, а до этого, во время празднования Нового года, «пила все». Алкотестер показал 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь селянке грозит административная ответственность.
Ранее «Наш Город» писал, что 31 декабря на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург произошла серьезная авария, в которой пострадали двое детей. Водитель легковушки, попавшей в ДТП, уснул за рулем и влетел под колеса большегруза. Семья направлялась на Новый год в Башкирию.