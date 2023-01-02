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«Пила все»: пьяную автоледи поймали в Тюменской области

Сегодня, 11:21
Фото: ГИБДД

Пьяную автоледи поймали в Тюменской области

35-летнюю автоледи в состоянии алкогольного опьянения задержали инспекторы ГИБДД 1 января в Омутинском районе. Мало того, что нетрезвую, так еще и без прав сотрудники ДПС остановили в деревне Большекрутинская.
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Тюмень

Женщина пояснила, что едет в гости к друзьям, а до этого, во время празднования Нового года, «пила все». Алкотестер показал 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь селянке грозит административная ответственность.

Ранее «Наш Город» писал, что 31 декабря на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург произошла серьезная авария, в которой пострадали двое детей. Водитель легковушки, попавшей в ДТП, уснул за рулем и влетел под колеса большегруза. Семья направлялась на Новый год в Башкирию.

 

Водитель уснул на рулем: в аварии на тюменской трассе пострадали двое детей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Нетрезвые водители#Тюменская область
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