Многим просто грустно: тюменские врачи рассказали, почему в холода люди едят больше

Во-первых, организм расходует на согревание много энергии, от этого аппетит повышается.
Во-вторых, из-за праздников и богатых застолий люди привыкают к тяжелой пище. Салаты, овощи и фрукты отходят на второй план, а вот отказываться от вторых блюд, напротив, становится сложнее.
В-третьих, зимой люди активно употребляют сладкие горячие напитки, в которых много калорий и сахара.
И, наконец, к четвертой причине повышенного аппетита относится грусть, которая появляется из-за холодной погоды в осенние и зимние месяцы. Многие находят утешение во вкусной пище.
Ранее «Наш город» сообщал, что для тюменцев опубликовали памятку, как надо правильно заказывать еду через интернет, чтобы не отравиться.