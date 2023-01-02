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Многим просто грустно: тюменские врачи рассказали, почему в холода люди едят больше

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI

Жителям Тюмени объяснили, почему у них зимой растет аппетит

В telegram-канале областного Здравоохранения медики назвали четыре причины, по которым у людей усиливается тяга к еде в зимнее время.

Во-первых, организм расходует на согревание много энергии, от этого аппетит повышается.

Во-вторых, из-за праздников и богатых застолий люди привыкают к тяжелой пище. Салаты, овощи и фрукты отходят на второй план, а вот отказываться от вторых блюд, напротив, становится сложнее.

В-третьих, зимой люди активно употребляют сладкие горячие напитки, в которых много калорий и сахара.

И, наконец, к четвертой причине повышенного аппетита относится грусть, которая появляется из-за холодной погоды в осенние и зимние месяцы. Многие находят утешение во вкусной пище.

Ранее «Наш город» сообщал, что для тюменцев опубликовали памятку, как надо правильно заказывать еду через интернет, чтобы не отравиться.

Роспотребнадзор научил тюменцев покупать еду в интернете
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#Елена Чебоксарова#Застолье#Питание#Здоровое питание#Врач#Просроченные продукты
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