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Доедать нельзя выбросить. Что делать с новогодними салатами

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI

Тюменцам пояснили, чем опасны новогодние салаты

Тюменские медики не рекомендуют доедать новогодние салаты, особенно заправленные майонезом. По словам специалистов, употребление в пищу таких двух- или трехдневных закусок грозит отравлением.
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Тюмень
«Из-за специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций. Особенно это касается многокомпонентных салатов, таких как: сельдь под шубой, оливье, с крабовыми палочками, курицей с ананасами и других», — говорит врач-эпидемиолог Областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая.

По ее словам, первые признаки заболевания проявляются уже спустя несколько часов после употребления несвежей пищи — боль в животе, тошнота, слабость, повышение температуры, рвот и диарея.

Поскольку любая кишечная инфекция и отравление сопровождаются большой потерей жидкости, медики рекомендуют больше пить воды. Также не стоит пренебрегать употреблением препаратов для регидратации. И следует обязательно помнить, что салат, заправленный майонезом или сметаной, не следует употреблять в пищу через сутки. Даже при условии хранения в холодильнике.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в новогоднюю ночь помощь медиков потребовалась более 740 тюменцам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Здоровье#Новый год 2023#Здоровое питание#Продукты#Продукты питания#Тюмень#Тюменская область
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