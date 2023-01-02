Доедать нельзя выбросить. Что делать с новогодними салатами

Поскольку любая кишечная инфекция и отравление сопровождаются большой потерей жидкости, медики рекомендуют больше пить воды. Также не стоит пренебрегать употреблением препаратов для регидратации. И следует обязательно помнить, что салат, заправленный майонезом или сметаной, не следует употреблять в пищу через сутки. Даже при условии хранения в холодильнике.