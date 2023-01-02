Доедать нельзя выбросить. Что делать с новогодними салатами

«Из-за специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций. Особенно это касается многокомпонентных салатов, таких как: сельдь под шубой, оливье, с крабовыми палочками, курицей с ананасами и других», — говорит врач-эпидемиолог Областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая.
По ее словам, первые признаки заболевания проявляются уже спустя несколько часов после употребления несвежей пищи — боль в животе, тошнота, слабость, повышение температуры, рвот и диарея.
Поскольку любая кишечная инфекция и отравление сопровождаются большой потерей жидкости, медики рекомендуют больше пить воды. Также не стоит пренебрегать употреблением препаратов для регидратации. И следует обязательно помнить, что салат, заправленный майонезом или сметаной, не следует употреблять в пищу через сутки. Даже при условии хранения в холодильнике.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в новогоднюю ночь помощь медиков потребовалась более 740 тюменцам.