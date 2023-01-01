Жесткая авария произошла на улице Ватутина в Тюмени. Видео

Здесь есть пострадавшие, комментарии спасательных служб ожидаются.
Автомобили получили серьёзные повреждения передней части кузова, движение на одной из полос улицы Ватутина перекрыто. Причины дорожного происшествия выясняются.
«Ватутина, 2, столкновение двух КИА (проезд перекрестка) двое пострадавших, взрослые, ушибы», — сообщили «нашему городу в 18:57 в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Объездной дороге 1 января днём легковой автомобиль влетел в железное ограждение. О пострадавших пока не сообщается, но машина получила значительные повреждения. На место ДТП прибыли автоинспекторы.