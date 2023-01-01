Жесткая авария произошла на улице Ватутина в Тюмени. Видео

В Тюмени на улице Ватутина произошла жесткая авария с участием двух КИА. Видео

В областной столице 1 января около 18:00 на улице Ватутина произошло ДТП с участием двух автомобилей КИА. По данным «Нашего города», на месте инцидента работает экипаж скорой помощи, спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД.