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Жесткая авария произошла на улице Ватутина в Тюмени. Видео

Сегодня, 13:56
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на улице Ватутина произошла жесткая авария с участием двух КИА. Видео

В областной столице 1 января около 18:00 на улице Ватутина произошло ДТП с участием двух автомобилей КИА. По данным «Нашего города», на месте инцидента работает экипаж скорой помощи, спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД.

Здесь есть пострадавшие, комментарии спасательных служб ожидаются.

Автомобили получили серьёзные повреждения передней части кузова, движение на одной из полос улицы Ватутина перекрыто. Причины дорожного происшествия выясняются.

«Ватутина, 2, столкновение двух КИА (проезд перекрестка) двое пострадавших, взрослые, ушибы», — сообщили «нашему городу в 18:57 в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Объездной дороге 1 января днём легковой автомобиль влетел в железное ограждение. О пострадавших пока не сообщается, но машина получила значительные повреждения. На место ДТП прибыли автоинспекторы.

В Тюмени легковой автомобиль влетел в железное ограждение на Объездной дороге
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Дороги#Происшествия#Новый год 2023#Безопасность на дорогах#Дорожные пробки#Видео
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