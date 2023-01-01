Тоболяки увидели световые столбы ночью 1 января. Фото

«Видела сегодня эту красоту, действительно выглядит очень необычно», - сообщила тоболячка Алёна С.
На данный момент в городе до – 29 градусов. Скоро в Тобольск придёт потепление.
Световые столбы – редкое природное явление. Оно связанно с образованием ледяных кристаллов, которые преломляют свет от наземных источников.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале декабря жители Тобольска наблюдали северное сияние (фотографии появились в соцсетях). Стоит отметить, что это же природное явление тоболяки видели в середине августа.