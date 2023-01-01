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Тоболяки увидели световые столбы ночью 1 января. Фото

Сегодня, 09:17
Фото: Типичный Тобольск

Жители Тобольска 1 января увидели в небе световые столбы. Фото

В Тобольске 1 января горожане заметили световые столбы. Скорее всего, это связанно с морозной погодой. Своими впечатлениями поделились подписчики паблика «Типичный Тобольск».
Фото: Скрин Типичный Тобольск
«Видела сегодня эту красоту, действительно выглядит очень необычно», - сообщила тоболячка Алёна С.

На данный момент в городе до – 29 градусов. Скоро в Тобольск придёт потепление.

Световые столбы – редкое природное явление. Оно связанно с образованием ледяных кристаллов, которые преломляют свет от наземных источников.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале декабря жители Тобольска наблюдали северное сияние (фотографии появились в соцсетях). Стоит отметить, что это же природное явление тоболяки видели в середине августа.

Жители Тобольска увидели северное сияние
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#Александр Мязин#Новый год 2023#Погода#Природные явления#Общество#Фотографии#Фотография
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