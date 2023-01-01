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Риэлторы Тюмени почти год не могут продать 1 этаж ТЦ «Фаворит» и «Жираф»

Сегодня, 12:18
Фото: Скрин Авито от 1 января 2023

В Тюмени цены на крупную коммерческую недвижимость за год не изменились

По данным «Нашего города», за последние 10 месяцев крупная коммерческая недвижимость в Тюмени не подорожала. На 1 января 2023 года 1 этаж ТЦ «Фаворит» стоит 388 млн рублей, а развлекательный центр «Жираф» 400 млн. Эта же цена была в феврале 2022 года.

По данным сайта объявлений «Авито», 1 этаж ТЦ «Фаворит» стоит 388 млн рублей (это 5068 квадратных метров или 76,5 тысяч рублей за «квадрат). Развлекательный центр «Жираф» - 400 млн (3700 квадратных метров или 108 тысяч). С февраля прошлого года эти объекты коммерческой недвижимости продать не могут.

ТРЦ «Фаворит» расположен на улице Валерии Гнаровской, 12. Все площади уже сданы в аренду. В объявлении указано, что объект недвижимости окупится за 7 – 8 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Василия Гольцова, 24, выставлен на продажу бизнес-центр, его стоимость 100 млн рублей. Площадь помещения — более двух тысяч квадратных метров.

В Тюмени на продажу за 400 млн выставили развлекательный центр «Жираф»
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Этаж известного ТЦ продают в Тюмени за 388 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Деньги#Экономика#Бюджеты#Погода#Торговые центры
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