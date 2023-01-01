Риэлторы Тюмени почти год не могут продать 1 этаж ТЦ «Фаворит» и «Жираф»

По данным сайта объявлений «Авито», 1 этаж ТЦ «Фаворит» стоит 388 млн рублей (это 5068 квадратных метров или 76,5 тысяч рублей за «квадрат). Развлекательный центр «Жираф» - 400 млн (3700 квадратных метров или 108 тысяч). С февраля прошлого года эти объекты коммерческой недвижимости продать не могут.
ТРЦ «Фаворит» расположен на улице Валерии Гнаровской, 12. Все площади уже сданы в аренду. В объявлении указано, что объект недвижимости окупится за 7 – 8 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Василия Гольцова, 24, выставлен на продажу бизнес-центр, его стоимость 100 млн рублей. Площадь помещения — более двух тысяч квадратных метров.