Риэлторы Тюмени почти год не могут продать 1 этаж ТЦ «Фаворит» и «Жираф»

В Тюмени цены на крупную коммерческую недвижимость за год не изменились

По данным «Нашего города», за последние 10 месяцев крупная коммерческая недвижимость в Тюмени не подорожала. На 1 января 2023 года 1 этаж ТЦ «Фаворит» стоит 388 млн рублей, а развлекательный центр «Жираф» 400 млн. Эта же цена была в феврале 2022 года.